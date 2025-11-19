Пункт миграционного контроля открыли в аэропорту Сочи

Первые 12 пунктов миграционного контроля органов внутренних дел начали работать на территории крупнейших аэропортов страны. В том числе, и в Сочи.

Сотрудники правоохранительных органов будут выявлять иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, сразу в аэропортах.

«Среди них — московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Миграционные пункты также планируют открыть на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.

