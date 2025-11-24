Международный аэропорт Сочи ежегодно обслуживает 13 млн пассажиров

Аэрогавань Сочи отметила 80-летие. С момента официального открытия в 1945 году аэропорт прошел большой путь развития и стал одной из лучших в стране. Сегодня там обслуживают 13 млн пассажиров в год.

Военный аэродром в 1941 году стоял недалеко от дома Зинаиды Командарь, у сочинки даже остались фото первых руководителей — тогда все они были пилотами и гостили у семьи. Самолеты тех лет можно видеть в старых фильмах. Часто летчики перевозили раненых и не долетали до аэропорта из-за немецких атак. Драматическая летопись сочинского аэропорта писалась на глазах 90-летней Зинаиды. Детские впечатления предопределили судьбу: она стала сотрудником аэропорта.

Более 2 млн пассажиров в год принимал главный аэропорт юга, на побережье регулярно прилетали первые лица и главы других государств. Южные ворота в XXI веке стали олимпийскими. Сегодня аэропорт входит в пятерку крупнейших в России.

«Аэропорт прошел путь от своего основания до статуса главного воздушного хаба Зимних Олимпийских игр в 2014 году. Развитие южной гавани охватило жизни сразу нескольких поклонений», — сообщает специальный корреспондент телеканала Юлия Проценко.

Юбилей стал ярким дополнением к его уже насыщенной истории. В праздник авиаперевозчик встретил десятимиллионного пассажира.

«Я вообще в шоке, никогда ничего не выигрывала. Поездка не запланированная, меня долго не отпускали в отпуск», — делится туристка из Казани Айгуль Шакирова.

Из аэропорта Сочи открыты перелеты по 82 направлениям, 25 из них — международным.

«Это аэропорт, который конкурирует с московскими аэропортами. Мы обслуживаем более 13 млн пассажиров в год — это для нас значимые цифры», — подчеркивает руководитель пресс-службы аэропорта Сочи Юлия Клюева.

Аэропорт, как и 80 лет назад — успешно справляется с новыми вызовами. Летом, во время приостановки полетов, пассажир Игорь Аюшеев сыграл на баяне в терминале. Музыканта пригласили на юбилей, где об историческом начале воздушного узла напомнили советские мелодии.

