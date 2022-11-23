Международный аэропорт Сочи 23 ноября отмечает 77 лет со дня основания

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Сейчас это единственный аэропорт в Краснодарском крае, принимающий пассажирские лайнеры в связи с временным ограничением полетов.

Приказом Главного управления гражданского воздушного флота 77 лет назад сочинской авиагавани разрешили обслуживать скоростные Ли-2 и Ил-12. До этого она была военным аэродромом.

Спустя месяц после начала Великой Отечественной войны на территории совхоза сочинцы построили летное поле с грунтовой взлетно-посадочной полосой и небольшое здание штаба. Здесь расположилась база полков пятой воздушной армии ВВС Северо-Кавказского фронта.

После войны аэродром стал аэропортом и забрал на себя гражданское авиасообщение. Если за 1946 год он перевез 17 тыс. пассажиров, то за 2021 год — более 11 млн. Из аэропорта осуществляются полеты по почти 60 направлениям, включая международные. По уровню обслуживания сочинская аэрогавань признана одной из лучших в Европе наряду со столичными Шереметьево и Пулково.

«В новый этап главный воздушный порт юга входит с высоко поднятой головой, и в новом статусе южного хаба. Доброй традицией последних нескольких лет стало празднование дня рождения аэропорта с новым рекордом. Сегодня, в ночь с 22 на 23 ноября аэропорт обслужил 12-миллионного пассажира — очередная историческая планка, которую взяла воздушная гавань главного курорта страны взяла без каких-либо трудностей», — сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

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