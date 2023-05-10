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Международные резервы России за два месяца выросли на 21,5 млрд долларов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-za-dva-mesyatsa-vyrosli-na-21-5-mlrd-dollarov
Международные резервы России за два месяца выросли на 21,5 млрд долларов
Фото unsplash.com

По данным Центробанка России на 1 мая, объем международных резервов страны увеличился и составил 595,7 млрд долларов США.

В прошлом месяце объем международных резервов России составлял 593,8 млрд долларов, а в марте — 574, 2 млрд долларов.

За последние 12 месяцев международные резервы были на минимальном значение в октябре — 540,6 млрд долларов. В прошлом мае этот показатель был уровне 593 млрд долларов, сообщает RT.

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