Международные резервы России за два месяца выросли на 21,5 млрд долларов

По данным Центробанка России на 1 мая, объем международных резервов страны увеличился и составил 595,7 млрд долларов США.

В прошлом месяце объем международных резервов России составлял 593,8 млрд долларов, а в марте — 574, 2 млрд долларов.

За последние 12 месяцев международные резервы были на минимальном значение в октябре — 540,6 млрд долларов. В прошлом мае этот показатель был уровне 593 млрд долларов, сообщает RT.

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