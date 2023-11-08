Международная выставка «ЮГАГРО» 21 ноября откроется в Краснодаре

Это будет уже 30-я выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции.

На юбилейной выставке соберутся более 600 участников из 14 стран мира. Они займут четыре павильона и три открытые площадки выставочного комплекса «Экспоград Юг» на улице Конгрессной, 1.

Участники представят новинки техники, технологий, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции.

Среди иностранных участников производители и поставщики из Беларуси, Нидерландов, Киргизии, Южной Кореи, Польши, Индии, Азербайджана, Греции, Италии, Венгрии, Словении, а также компании из Турции и Китая, которые будут представлены на национальных стендах.

В рамках выставки «ЮГАГРО 2023» запланировано проведение свыше 40 деловых мероприятий, посвященных самым острым вопросам АПК. Спикерами станут первые лица крупнейших компаний, представители госорганов и отраслевых союзов, а также лидеры мнений сельскохозяйственной индустрии.

Выставка будет проходить с 21 по 24 ноября. Получить бесплатный билет можно здесь.

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