Машиностроители Краснодарского края заключили договоры на 36 млн рублей на «ЮГАГРО»
В рамках экспозиции свою продукцию представили 27 машиностроительных предприятий Кубани.
На «ЮГАГРО» кубанские производители представили сельхозтехнику, комплектующие, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции и семена. Площадь краевого стенда превысила 870 кв. м. Его посетили свыше 1 тыс. человек. В их числе главы предприятий АПК регионов России, представители компаний Беларуси, Италии, Китая и других стран.
В дни работы стенда Краснодарского края были подписаны 14 контрактов на поставку сельскохозяйственной техники.
«Культиваторы и бороны отправят в Башкирию, Амурскую, Орловскую, Смоленскую, Тюменскую области и Ставропольский край. Первые партии продукции поставят в январе будущего года. Кроме того, участники краевой экспозиции прорабатывают потенциальные контракты на сумму более 400 млн рублей. Договоренности о поставках достигнуты по 224 контрактам», — рассказал и. о. руководителя краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой.
Коллективные экспозиции Краснодарского края на выставках организуют за счет средств госпрограммы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. Список конгрессно-выставочных мероприятий доступен на сайте. Также там можно подать заявку на участие в презентациях. Помимо этого заявку можно оставить по телефонам: +7 (861) 205‑44‑09, 8-800-500‑27‑28, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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