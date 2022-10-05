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Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов

Спорт
05.10.2022 19:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdunarodnaya-assotsiatsiya-boksa-dopustila-k-sorevnovaniyam-rossijskih-sportsmenov
Видео канала «Кубань 24»

Международная ассоциация бокса разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом и гимном своих стран.

В организации уверены, что политика не должна влиять на состязания. К соревнованиям допустят и судей из России и Белоруссии.

В начале года Международный олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным федерациям не допускать представителей РФ к соревнованиям из-за спецоперации на Украине. И еще в марте этого года Международная ассоциация бокса придерживалась этих рекомендаций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские боксеры завоевали медали на международном турнире памяти Николая Павлюкова.

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