Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов

Видео канала «Кубань 24»

Международная ассоциация бокса разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом и гимном своих стран.

В организации уверены, что политика не должна влиять на состязания. К соревнованиям допустят и судей из России и Белоруссии.

В начале года Международный олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным федерациям не допускать представителей РФ к соревнованиям из-за спецоперации на Украине. И еще в марте этого года Международная ассоциация бокса придерживалась этих рекомендаций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские боксеры завоевали медали на международном турнире памяти Николая Павлюкова.