Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов
Спорт
05.10.2022 19:28
Международная ассоциация бокса разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом и гимном своих стран.
В организации уверены, что политика не должна влиять на состязания. К соревнованиям допустят и судей из России и Белоруссии.
В начале года Международный олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным федерациям не допускать представителей РФ к соревнованиям из-за спецоперации на Украине. И еще в марте этого года Международная ассоциация бокса придерживалась этих рекомендаций.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские боксеры завоевали медали на международном турнире памяти Николая Павлюкова.
Популярные новости
- Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
- В Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах до 6 октября возможен подъем воды в реках
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- Маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?