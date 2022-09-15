Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанские боксеры завоевали медали на международном турнире памяти Николая Павлюкова

Спорт
15.09.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-boksery-zavoevali-medali-na-mezhdunarodnom-turnire-pamyati-nikolaya-pavlyukova
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова прошли в краснодарском «Чемпионе». На них приехали 140 юниоров из 19 стран.

Краснодарский край представляли пять боксеров. Сочинцу Андрею Пегливаняну удалось одержать победу в весе до 57 кг. Его земляк Карен Соловьев — вице-чемпион в категории до 67 кг, а Егор Сытников из Анапы стал вторым в весе до 75 кг.

Международный турнир среди юниоров в память об анапском спортсмене Николае Павлюкове проводится в регионе в 13 раз.

Читайте также: сборная России по боксу победила команду Азии во Владивостоке.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Сочинские общественники помогли задержать строителя, застрелившего прораба
  3. В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер
  4. Под Геленджиком спилили 32 дерева и 2 пицундские сосны для расчистки места под гостиницу
  5. Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в августе
  6. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях