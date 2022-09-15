Кубанские боксеры завоевали медали на международном турнире памяти Николая Павлюкова

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова прошли в краснодарском «Чемпионе». На них приехали 140 юниоров из 19 стран.

Краснодарский край представляли пять боксеров. Сочинцу Андрею Пегливаняну удалось одержать победу в весе до 57 кг. Его земляк Карен Соловьев — вице-чемпион в категории до 67 кг, а Егор Сытников из Анапы стал вторым в весе до 75 кг.

Международный турнир среди юниоров в память об анапском спортсмене Николае Павлюкове проводится в регионе в 13 раз.

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