Междугородный автобус врезался в трамвай в Краснодаре, есть пострадавшие

Авария произошла утром 12 сентября на пересечении улиц Янковского и Горького.

Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что междугородный автобус Volvo не уступил дорогу трамваю и врезался в него. От удара вагон сошел с рельсов.

Трамвай №7 ехал в сторону улицы Дмитриевская дамба. В результате столкновения пострадали водитель трамвая и пассажиры автобуса, значительно повреждены оба транспортных средства.

Трамваи № 3, 6, 7, 21 следуют по измененным маршрутам, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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