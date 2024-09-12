Междугородный автобус врезался в трамвай в Краснодаре, есть пострадавшие
Происшествия
12.09.2024 07:25
Авария произошла утром 12 сентября на пересечении улиц Янковского и Горького.
Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что междугородный автобус Volvo не уступил дорогу трамваю и врезался в него. От удара вагон сошел с рельсов.
Трамвай №7 ехал в сторону улицы Дмитриевская дамба. В результате столкновения пострадали водитель трамвая и пассажиры автобуса, значительно повреждены оба транспортных средства.
Трамваи № 3, 6, 7, 21 следуют по измененным маршрутам, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
Читайте также: арендованный кроссовер вылетел на тротуар в Сочи, две женщины в больнице.