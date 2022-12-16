Между Сочи и Турцией запустят паромное сообщение в 2023 году
Общество
16.12.2022 15:42
Об этом 16 декабря сообщил руководитель морпорта Сочи Юрий Владимиров.
По словам Владимирова, направление между курортами сейчас очень востребовано, поэтому его планируют запустить в 2023 году.
«Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», — сказал Юрий Владимиров.
Россия и Турция уже сообщали о заинтересованности развития морского сообщения между портами Сочи и Стамбула. Сотрудничество рассматривали в области морского, ж/д, автомобильного и авиационного транспорта, а также грузового паромного сообщения, сообщает ТАСС.
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