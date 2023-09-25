Между Сочи и Ростовом-на-Дону планируют запустить круизный лайнер

Новый круизный лайнер «Карелия» планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Такие судна смогут курсировать в Каспийском, Черном, Азовском и Белых морях, а также заходить в акваторию Финского залива.

Лайнер между Ростовом-на-Дону и Сочи уже есть в проекте расписания на 2025 год — на обратном пути судно будет заходить в Анапу и Новороссийск.

Первый маршрут лайнера — «Поморское кольцо»: он пройдет по акватории Белого моря через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу. Также планируется круиз из Ростова в Астрахань — в нем туристы смогут посетить Махачкалу и Дербент в Дагестане.

Каждый лайнер рассчитан на 130 пассажиров: в салоне их ждут сплит-системы, медиасистемы и бар. Кроме того, судно можно будет арендовать для проведения различных мероприятий, сообщает ТАСС.

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