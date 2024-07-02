Между Сочи и Нальчиком с 14 июля запустят прямые авиарейсы

Прямое авиасообщение между главным курортом России и столицей Кабардино-Балкарии откроет компания Red Wings.

Полеты будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 . По воскресеньям из Сочи рейсы будут вылетать в 7:00, а из Нальчика в 8:55. По вторникам из Сочи в 8:05, из Нальчика в 10:00.

Время в пути между Сочи и Нальчиком составит 1 час 5 минут, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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