Авиакомпания из ОАЭ возобновила регулярные рейсы Сочи — Дубай

Международный аэропорт Сочи возобновил полеты в Дубай с авиакомпанией Flydubai.

Рейсы из Сочи в Дубай на авиалайнере Boeing 737-800 доступны три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Компания Flydubai уже выполняла рейсы по маршруту Дубай — Сочи с 2018 по 2020 годы. За это время провели 86 рейсов и перевезли более 15 тыс. пассажиров. Борт, выполнивший первый рейс Дубай — Сочи после долгого перерыва, встретили в торжественной обстановке на перроне аэропорта города-курорта.

Также авиарейсы в Дубай из Сочи выполняют российские перевозчики — «Россия», «Азимут», Red Wings. Получить подробную информацию о стоимости билетов можно на сайте авиакомпании, аэропорта или на сайтах онлайн-агентств по продаже билетов, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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