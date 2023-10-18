Между Анапой и Минском запустили автобусное сообщение

Время в пути на новом автобусном маршруте между курортом и столицей Беларуси составит 1,5 дня.

Из Анапы автобус будет отправляться в 7:10, а прибывать в Минск в 21:00 на следующие сутки. В пути следования предусмотрены остановки в: Ростове-на-Дону, Курске, Орле, Брянске, Гомеле и Бобруйске.

Всю необходимую информацию о новом автобусном маршруте можно получить в кассах автовокзала на улице Красноармейской, 11, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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