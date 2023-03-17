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Metro отменила обязательный вход в магазины по картам гостя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/metro-otmenila-obyazatelnyj-vhod-v-magaziny-po-kartam-gostya
Metro отменила обязательный вход в магазины по картам гостя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

До этого зайти в магазины торговой сети Metro можно было только при предъявлении карты гостя. В последнее время ее мог оформить каждый желающий. Ранее карты Metro могли получить только индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Ритейлер сообщил, что теперь карты Metro предназначены не для входа в магазин, а для совершения покупок на выгодных условиях. Их наличие позволит покупателям получать специальные предложения, скидки и кешбэк.

По словам представителей Metro, решение об отмене обязательного входа по картам гостя давно все ждали, сообщает РБК.

На Кубани магазины торговой сети Metro находятся в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

Читайте также: в Краснодар вернутся магазины Zara и Bershka. Магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новым названием в торговом комплексе OZ Mall в Краснодаре.

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