Metro отменила обязательный вход в магазины по картам гостя

До этого зайти в магазины торговой сети Metro можно было только при предъявлении карты гостя. В последнее время ее мог оформить каждый желающий. Ранее карты Metro могли получить только индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Ритейлер сообщил, что теперь карты Metro предназначены не для входа в магазин, а для совершения покупок на выгодных условиях. Их наличие позволит покупателям получать специальные предложения, скидки и кешбэк.

По словам представителей Metro, решение об отмене обязательного входа по картам гостя давно все ждали, сообщает РБК.

На Кубани магазины торговой сети Metro находятся в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

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