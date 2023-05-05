Metro и «Ашан» планируют продолжать бизнес в России

Несмотря на уход многих зарубежных компаний с российского рынка в прошлом году, немецкая сеть гипермаркетов Metro и торговая сеть из Франции «Ашан» не планируют прекращать бизнес в РФ.

Представители Metro сообщили, что компания сохранит операционную деятельность в России. В этом году сеть гипермаркетов планирует расширить ассортимент, улучшить сервисы и усилить стратегический бизнес. Кроме того, ритейлер намерен открыть новые магазины в РФ под франшизой «Фасоль».

«Ашан Ритейл Россия продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы», — говорится в сообщении компании.

Представители «Ашана» отметили, что ритейлер в России сейчас работает автономно, без инвестиций из головного офиса. В связи с этим планов открывать новые магазины в стране нет. Все действующие магазины продолжат работу в обычном режиме и планируют расширить свой ассортимент товаров собственного производства, пишет газета «Известия».

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