Метеозависимым терпеть: магнитосферу Земли будет штормить до конца недели

Начавшаяся утром 12 сентября магнитная буря продолжается до сих пор. К прошлому вечеру ее интенсивность дошла до уровня сильной магнитной бури — класс G3.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, прошлой ночью состояние геомагнитного поля Земли менялось от уровня умеренной до слабой магнитной бури — классы G2–G1.

«В такой ситуации на территории нашей страны наблюдались обширные северные сияния, южная граница которых опускалась южнее 52° северной широты, в Воронежскую область», — написал Михаил Леус в Telegram.

Сейчас на Земле продолжается слабая магнитная буря класса G1, отметил эксперт. Он уточнил, что, согласно обновленным прогнозам, не стоит ожидать быстрого завершения нестабильных процессов в магнитосфере Земли.

«Ожидается, что сегодня в течение дня возможны магнитные бури слабой и умеренной интенсивности, классов G1-G2. В первый выходной день временами, преимущественно в первой половине дня, прогнозируются слабые магнитные бури класса G1», — сообщил Леус.

Специалист добавил, что в воскресенье возмущение геомагнитного поля будет на слабом уровне, и лишь в начале следующей недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пик магнитной бури прогнозировали на ночь 13 сентября. Геомагнитная активность с четверга находится на существенно возмущенном уровне из-за достижения Земли облаков плазмы после взрывов на Солнце.