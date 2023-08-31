Метадон в пачке семечек: к 14 годам колонии приговорили приезжего наркокурьера в Краснодаре

Гражданина Узбекистана с партией «синтетики» задержали сотрудники пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю при попытке пересечь границу с Абхазией.

По данным следствия, гражданин Узбекистана в марте 2023 года, находясь в Ижевске, приобрел через интернет более 120 г метадона. После он отправился в Москву, а оттуда — в Сочи, спрятав наркотики в пакет из-под семечек. В Сочи злоумышленник на такси пытался пересечь границу с Абхазией. Там он планировал продать метадон. Мужчину задержали и завели уголовное дело.

Краснодарский краевой суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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