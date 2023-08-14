Месячник по наведению санитарного порядка стартует в Краснодаре 28 августа

Завершится ежегодный осенний марафон по наведению порядка и благоустройства 22 сентября, в преддверии 230-й годовщины со дня основания краевого центра.

Общегородской субботник планируют провести 16 сентября.

«В преддверии Дня города мы ежегодно проводим санитарный месячник. Традиционно в нем примут участие сотрудники городских предприятий, коммунальных служб и УК, представители общественных организаций городской администрации, внутригородских и сельских округов и, конечно, жители города. Не будьте равнодушными — выходите: субботники объединяют!» — сказал замглавы города Максим Онищенко.

Уборку и благоустройство будут проводить во всех микрорайонах и пригороде Краснодара. В течение месяца приведут в порядок придомовые и внутриквартальные территории, а также скверы, парки, лесополосы, берега Карасунских озер и реки Кубань. Кроме того, от сухой поросли и мусора расчистят отводы ж/д путей и обочины дорог, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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