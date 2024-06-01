Место падения беспилотника обнаружили под Новороссийском

Спецслужбы после атаки ВСУ обнаружили вечером 31 мая в станице Раевской остатки БПЛА самолетного типа.

Военнослужащие собрали обломки, в районе раевских бань выставили оцепление для их обезвреживания. Жителей станицы просят сохранять спокойствие, сообщает МЦУ Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Новороссийска рассказал об успешном отражении атаки украинских БПЛА на город. Украинские военные попытались атаковать объекты в городе-герое в ночь на 31 мая.