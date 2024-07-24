Местный житель едва не сгорел при пожаре в частном доме в Апшеронске

Пожар произошел 24 июля на улице Партизанской в Апшеронске. Сообщение диспетчеру поступило в 4:11.

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что загорелся одноэтажный дом на площади 50 кв. м. Наблюдалось частичное обрушение кровли.

Возгорание локализовали в 4:43, в 5:09 — полностью потушили. На месте происшествия работали 13 человек и 4 единицы техники.

В результате пожара пострадал один человек — он получил ожоги разной степени тяжести. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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