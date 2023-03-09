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Местные жители сообщили о драке подростков на детской площадке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mestnye-zhiteli-soobshhili-o-drake-podrostkov-na-detskoj-ploshhadke-v-krasnodare
Местные жители сообщили о драке подростков на детской площадке в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По словам жителей, инцидент произошел 8 марта около 17:00 в ЖК «Панорама».

О случившемся в соцсетях написала мама одного из подростков. По ее словам, ее 13-летнего сына избила группа, в которой было боле 10 подростков.

«Сын был с тремя друзьями. Его друга пришлось госпитализировать, мальчику 12 лет», — написала в соцсетях женщина.

В полиции Краснодара сообщили о том, что заявление от пострадавших к ним не поступало.

«Вместе с тем, на основании выявленной в сети информации инициативно в полиции назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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