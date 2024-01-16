Месси признали лучшим футболистом 2023 года, несмотря на уход в чемпионат США

Торжественное мероприятие FIFA, на котором вручили награды лучшим представителям футбола, прошло накануне в Лондоне.

В номинации «Лучший футболист 2023 года» неожиданно для всех победил нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси. В голосовании, в котором приняли участие капитаны и тренеры национальных сборных, аргентинец обошел таких звезд мирового футбола как Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Вероятно, сам Месси не ожидал, что сможет победить, поэтому не прилетел на мероприятие FIFA, сообщает RT.

Аргентинский футболист начинал 2023 год в составе «ПСЖ», став чемпионом Франции по итогам прошлого сезона. Летом он перешел в клуб «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бэкхему. В новой команде он провел 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

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