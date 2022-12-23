Меры поддержки для членов семей мобилизованных жителей Краснодара продлят в 2023 году

Речь идет о дополнительных муниципальных мерах социальной поддержки, которые оформили члены семей мобилизованных краснодарцев. Их не нужно будет переоформлять в 2023 году.

Такие меры поддержки будут продлены автоматически и действовать до момента отмены существующих льгот. Это касается бесплатного горячего питания для детей мобилизованных (ученикам 5-11 классов) и бесплатного проезда на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и пригородного общественного транспорта, а также устройства вне очереди в детсад и перевода в ближайшую школу по месту жительства.

С 31 декабря по 8 января единый Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных граждан работать не будет. В случае возникновения вопросов 31 декабря, 2-8 января с 9:00 до 17:00 консультацию можно будет получить на горячей линии 8 (989) 822-19-56. Центр возобновит работу с 9 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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