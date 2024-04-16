Мертвую лошадь обнаружили жители на дороге в Сочи

Инцидент произошел рано утром 16 апреля возле дома № 217 на улице Лазурная Долина в селе Орел-Изумруд.

По словам местных жителей в соцсетях, утром они обнаружили жуткое зрелище — лежащую посередине дороги мертвую лошадь. Труп животного пролежал более трех часов.

Жители Лазурной долины просят коммунальщиков убрать тушу мертвого животного с дороги, так как мимо идут в школу дети.

Читайте также: питомник для собак сгорел в Северском районе.