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Мертвую лошадь обнаружили жители на дороге в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mertvuyu-loshad-obnaruzhili-zhiteli-na-doroge-v-sochi
Мертвую лошадь обнаружили жители на дороге в Сочи
Фото t.me/sochitypical

Инцидент произошел рано утром 16 апреля возле дома № 217 на улице Лазурная Долина в селе Орел-Изумруд.

По словам местных жителей в соцсетях, утром они обнаружили жуткое зрелище — лежащую посередине дороги мертвую лошадь. Труп животного пролежал более трех часов.

Жители Лазурной долины просят коммунальщиков убрать тушу мертвого животного с дороги, так как мимо идут в школу дети.

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