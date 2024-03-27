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Мертвого дельфина пыталась спасти женщина на пирсе в Сочи  

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mertvogo-delfina-pytalas-spasti-zhenshhina-na-pirse-v-sochi
Мертвого дельфина пыталась спасти женщина на пирсе в Сочи  
Фото соцсети

Инцидент произошел 23 марта на пирсе центрального волнореза пляжа Южный-2.

О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как женщина пытается спасти дельфина — за хвост она подтащила его к краю пирса и столкнула в воду.

Позже в Центре спасения дельфинов «Дельфа центр» сообщили о том, что на этом же пляже утром 24 марта обнаружили мертвого дельфина. По словам специалистов, дельфин, которого пыталась спасти неравнодушная женщина, был уже мертв.

Также эксперты отметили, что подобная «операция по спасению» была опасной как для самой женщины, так и для дельфина, если бы он был жив. У млекопитающего нежная кожа, поэтому она травмировалась бы о бетонный пирс, грудной плавник сломался бы, а при сбрасывании с пирса дельфин ударился бы головой.

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