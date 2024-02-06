Мероприятия в честь 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр пройдут в Сочи

День зимних видов спорта проведут 7 февраля в Сочи. В программе утренняя зарядка, чествование олимпийских призеров и автограф-сессии. Мероприятия приурочены к 10-летию Олимпиады в Сочи.

Для всех желающих будут работать площадки по зимним видам спорта. Организуют мастер-классы и интерактивные шоу. В парке «Времена года» курорта Красная Поляна пройдет выставка «Сочи–2014. 10 лет спустя», а в Музее спортивной славы откроется экспозиция «Зимние. Жаркие. Твои». На набережной реки Мацесты пройдет тематический забег.

«Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года в Сочи стали знаковым событием в современной истории России. Десятилетие спортивного праздника отмечает вся страна. Олимпиада оставила грандиозное инфраструктурное наследие, которое используется для занятий набирающими популярность зимними видами спорта. В 2024 году олимпийские объекты принимают участников II Всероссийской спартакиады между российскими субъектами и XII зимней Спартакиады учащихся России. Часть из них — спортсмены Краснодарского края», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Спартакиада пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. Спортсмены будут соревноваться в 14-ти олимпийских видах спорта. Планируется, что в общей сложности участие примут порядка 4 тыс. 400 человек.

«Зимние виды спорта в Краснодарском крае объединяют более 2 тыс. человек. Уверен, что Спартакиада-2024 послужит импульсом к увеличению их количества. Состязания по санному спорту и бобслею, которые пройдут на территории края, помогут выявить сильнейших спортсменов, еще раз докажут, что Олимпиада 2014 года оставила нам сильный потенциал для развития этих видов спорта», — сказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

На ледовой арене «Шайба» 7 февраля пройдет церемония открытия хоккейного матча.

В кампусе Российского международного олимпийского университета состоится презентация книги о результатах наследия игр, трансформации в инфраструктуре, экономике, социальной и культурной жизни Сочи.

Массовая лыжная гонка «Лыжня Кубани» запланирована на 10 февраля на курорте «Газпром». Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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