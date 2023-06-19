Мэрию Новороссийска через суд обязали продлить договор аренды участка в парке с владельцем аттракционов

По решению 15 арбитражного апелляционного суда администрация города-героя продлит договор аренды земли с ООО «Сказка-Град» в парке Ленина до 2025 года.

Согласно материалам дела, договор аренды земли, на которой располагаются аттракционы, стороны заключили в 2013 году. Срок действия — 29 декабря. Общая площадь арендованного участка — 2,6 тыс. кв. м, которые предназначены для эксплуатации части парковой территории.

Администрация города отказалась продлевать договор до 29 декабря 2025 года, объясняя это необходимостью проведения торгов. Суд решил, что меры поддержки арендаторов публичных земельных участков предусмотрены законодательством. В их число входит продление договоров аренды без торгов.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Сказка-Град» к администрации о признании решения об отказе в продлении срока договора аренды незаконным. Решение апелляционная инстанция оставила без изменения, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

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