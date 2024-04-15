Мэрия: теплосети Краснодара изношены на 70%

Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун.

По словам Сергея Сторчуна, отопительный сезон в краевой столице прошел штатно.

«За весь сезон было порядка 70 аварийных ситуаций, которые нами зафиксированы. Сети уже в физически изношенном состоянии, порядка 70%. И сегодня этому вопросу уделяется большое внимание», — сказал глава городского ведомства.

Также он рассказал о работе по расширению сети трамвайных путей в Краснодаре. Власти Краснодара после дискуссий с компанией «Синара — ГТР Краснодар» внесли корректировки в план строительства.

«У них в проектных решениях были совсем другие планы, они хотели проходить прямо полностью по зеленым зонам города в части Западного обхода. Мы откорректировали их линию, ушли с минимальными для нас вырубками, с минимальными для нас потерями зеленых насаждений», — цитирует Сергея Сторчуна «РБК-Краснодар».

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