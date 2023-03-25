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Мэрия Сочи обратится к федеральным властям с просьбой передать Мамайский лесопарк городу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-sochi-obratitsya-k-federalnym-vlastyam-s-prosboj-peredat-mamajskij-lesopark-gorodu
Мэрия Сочи обратится к федеральным властям с просьбой передать Мамайский лесопарк городу
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 25 марта сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что на состояние Мамайского лесопарка неоднократно жаловались в соцсетях местные жители.

Копайгородский отметил, что в лесопарке растут краснокнижные растения, нуждающиеся в дополнительной защите.

«Дал поручение провести анализ хозсубъектов, которые осуществляют деятельность в этом лесном массиве. Большая его часть — федеральная собственность. Будем готовить обращение о передаче территории городу. Наша общая с экологами задача — сохранить этот зеленый уголок, его уникальную растительность, обеспечив свободный доступ сочинцев и отдыхающих», — сказал Копайгородский.

Мэр курорта призвал жителей Сочи присылать предложения в течение недели в Telegram, ВКонтакте и «Одноклассниках».

«Всю информацию систематизируем и сформируем концепцию щадящего благоустройства уникальной природной зоны на Мамайке», — написал Копайгородский в Telegram.

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