Мэрия Сочи обратится к федеральным властям с просьбой передать Мамайский лесопарк городу
Об этом 25 марта сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что на состояние Мамайского лесопарка неоднократно жаловались в соцсетях местные жители.
Копайгородский отметил, что в лесопарке растут краснокнижные растения, нуждающиеся в дополнительной защите.
«Дал поручение провести анализ хозсубъектов, которые осуществляют деятельность в этом лесном массиве. Большая его часть — федеральная собственность. Будем готовить обращение о передаче территории городу. Наша общая с экологами задача — сохранить этот зеленый уголок, его уникальную растительность, обеспечив свободный доступ сочинцев и отдыхающих», — сказал Копайгородский.
Мэр курорта призвал жителей Сочи присылать предложения в течение недели в Telegram, ВКонтакте и «Одноклассниках».
«Всю информацию систематизируем и сформируем концепцию щадящего благоустройства уникальной природной зоны на Мамайке», — написал Копайгородский в Telegram.
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