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Мэрия против автовокзала: в Краснодаре сносят незаконный забор возле стоянки междугородних автобусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-protiv-avtovokzala-v-krasnodare-snosyat-nezakonnyj-zabor-vozle-stoyanki-mezhdugorodnih-avtobusov
Мэрия против автовокзала: в Краснодаре сносят незаконный забор возле стоянки междугородних автобусов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограждение с калиткой и воротами ранее самовольно установили на муниципальной территории около автовокзала «Краснодар-1». С помощью этого заметно расширили парковку для автобусов.

«Это территория общего пользования. Никаких ограждений здесь быть не может. В конце мая на этой конструкции мы разместили требование о демонтаже», — рассказал замначальника управления муниципального контроля Краснодара Семен Прус.

Однако незаконно установленный на автовокзале забор самостоятельно сносить никто не захотел. С 19 июля демонтаж ограждения начали силами города. Забор на Привокзальной площади сносят на законных основаниях, поэтому сотрудников автовокзала и общественников убедительно попросили не препятствовать этому.

С начала года в краевом центре демонтировали уже около 10 незаконных заборов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: пятиэтажный самострой у Дубинского кладбища снесут на улице Ставропольской в Краснодаре. Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

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