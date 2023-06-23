Мэрия Новороссийска против Хогвартса: суд города-героя отклонил иск к «Корпорации Хогвартс»

По данным суда, мэрия Новороссийска требовала взыскать с ответчика ООО «Корпорация Хогвартс» задолженность по арендной плате по договору аренды земельного участка с января по сентябрь 2022 года в размере 19,2 тыс. рублей.

Речь идет об аренде участка площадью 185 кв. м на улице Пионерской. В результате компания задолжала 17 тыс. 125 рублей арендной платы, а также 2 тыс. рублей пени. Истец в предварительное судебное заседание не явился и направил в суд ходатайство об уменьшении исковых требований, сократив размер пени.

После этого ответчик оплатил задолженность в полном объеме и предоставил в суд справку о том, что задолженности по аренде не имеет.

«В силу того, что ответчик оплатил задолженность в полном объеме, отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований истца», — говорится в решении на сайте Арбитражного суда Краснодарского края.

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