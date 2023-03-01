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Мэрия Новороссийска организовала на набережной городские зарядки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-novorossijska-organizovala-na-naberezhnoj-gorodskie-zaryadki
Видео t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Каждый желающий может присоединиться к пробежкам и зарядке по будням с 7:00 на «Мысе любви».

Об этом 1 марта сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он рассказал, что с этого дня городские зарядки станут постоянным явлением в Новороссийске.

«Жители Новороссийска, хочу сообщить, что теперь встречаться с вами мы будем чаще. Повод положительный — совместные занятия спортом! Решил организовать ежедневные зарядки и пробежки на набережной, привлекать сотрудников администрации и наших активных жителей. Ведь чтобы быть примером для других, нужно начать с себя», — написал Кравченко в Telegram.

Глава призвал жителей города-героя присоединяться к ежедневным зарядкам и не забывать кроссовки и хорошее настроение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 февраля мэр Новороссийска объявил, что открывает для комментариев свой Telegram-канал. Комментарии в других его соцсетях также остаются открытыми.

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