Мэр Новороссийска объявил, что с 1 марта его Telegram-канал будет открыт для комментариев
Общество
28.02.2023 21:22
Об этом глава города-героя Андрей Кравченко сообщил 28 февраля.
По его словам, комментарии в других соцсетях были и остаются открытыми, недоступным для общения был только канал мэра в Telegram.
«В своей работе считаю важным придерживаться принципа прямой обратной связи с жителями нашего города-героя. С завтрашнего дня каждый сможет оставить комментарий к любой публикации здесь. Для меня важно мнение каждого жителя нашего города!» — написал Андрей Кравченко в Telegram.
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