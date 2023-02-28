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Мэр Новороссийска объявил, что с 1 марта его Telegram-канал будет открыт для комментариев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-novorossijska-obyavil-chto-s-1-marta-ego-telegram-kanal-budet-otkryt-dlya-kommentariev
Мэр Новороссийска объявил, что с 1 марта его Telegram-канал будет открыт для комментариев
Фото Press Love you с сайта Pixabay

Об этом глава города-героя Андрей Кравченко сообщил 28 февраля.

По его словам, комментарии в других соцсетях были и остаются открытыми, недоступным для общения был только канал мэра в Telegram.

«В своей работе считаю важным придерживаться принципа прямой обратной связи с жителями нашего города-героя. С завтрашнего дня каждый сможет оставить комментарий к любой публикации здесь. Для меня важно мнение каждого жителя нашего города!» — написал Андрей Кравченко в Telegram.

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