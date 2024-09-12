Мэрия Новороссийска: лес на въезде в Абрау не будет застраиваться коттеджами

Жителей Абрау-Дюрсо взволновала новость о выделении большого лесного массива на въезде в зеленую зону.

У них возник вопрос — означает ли появление зеленой зоны, что в массиве могут начать строить различные здания, поскольку хвойный лес, который растет на въезде в село, очень ценный.

И. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Наталья Приходько пояснила, что будет в границах зеленой зоны.

«Это рекреационная зона. На этих зеленых территориях исключены любые застройки, зона общего пользования предполагает, что здесь, возможно, появятся скверы или парки», — цитирует Наталью Приходько газета «Жизнь Абрау».

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