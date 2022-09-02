Мэрия: лидером по числу жителей стал Прикубанский округ Краснодара

Фото Александра Райко

Согласно данным Росстата, в Краснодаре живут 563 тыс. 700 мужчин и 641 тыс. 178 женщин.

Отмечается, что самым густонаселенным оказался Прикубанский округ. Там живут 404 тыс. 884 человека. Второе место занял Карасунский округ с результатом 306 тыс. 131 человек. Закрыл тройку Западный округ. В нем проживают 199 тыс. 511 человек.

Население Центрального округа составляет 188 тыс. 818 человек, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно Переписи-2021, в Краснодаре живет 1 млн 204 тыс. 878 человек. Из них 1 млн 99 тыс. 344 человека — горожане, а 105 тыс. 534 человека — жители сельских округов.