Мэрия: лидером по числу жителей стал Прикубанский округ Краснодара
Общество
02.09.2022 20:33
Согласно данным Росстата, в Краснодаре живут 563 тыс. 700 мужчин и 641 тыс. 178 женщин.
Отмечается, что самым густонаселенным оказался Прикубанский округ. Там живут 404 тыс. 884 человека. Второе место занял Карасунский округ с результатом 306 тыс. 131 человек. Закрыл тройку Западный округ. В нем проживают 199 тыс. 511 человек.
Население Центрального округа составляет 188 тыс. 818 человек, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно Переписи-2021, в Краснодаре живет 1 млн 204 тыс. 878 человек. Из них 1 млн 99 тыс. 344 человека — горожане, а 105 тыс. 534 человека — жители сельских округов.
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