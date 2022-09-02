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Мэрия: лидером по числу жителей стал Прикубанский округ Краснодара

Общество
02.09.2022 20:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-liderom-po-chislu-zhitelej-stal-prikubanskij-okrug-krasnodara
Мэрия: лидером по числу жителей стал Прикубанский округ Краснодара
Фото Александра Райко

Согласно данным Росстата, в Краснодаре живут 563 тыс. 700 мужчин и 641 тыс. 178 женщин.

Отмечается, что самым густонаселенным оказался Прикубанский округ. Там живут 404 тыс. 884 человека. Второе место занял Карасунский округ с результатом 306 тыс. 131 человек. Закрыл тройку Западный округ. В нем проживают 199 тыс. 511 человек.

Население Центрального округа составляет 188 тыс. 818 человек, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно Переписи-2021, в Краснодаре живет 1 млн 204 тыс. 878 человек. Из них 1 млн 99 тыс. 344 человека — горожане, а 105 тыс. 534 человека — жители сельских округов.

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