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Росстат насчитал в Краснодаре 1,2 млн жителей

Общество
02.09.2022 11:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosstat-naschital-v-krasnodare-1-2-mln-zhitelej
Росстат насчитал в Краснодаре 1,2 млн жителей
Фото Сергея Петлина, «Кубань 24»

В Росстате подвели итоги Всероссийской переписи населения в регионах страны, которая проходила в 2021 году.

Согласно Переписи-2021, в Краснодаре живет 1 млн 204 тыс. 878 человек. Из них 1 млн 99 тыс. 344 человека живет в городе, а 105 тыс. 534 человека — в сельских округах.

«Надо отметить, что даже итоговая статистика вызывает ряд вопросов и у меня, и у администрации, и у жителей Краснодара. Почти 400 тыс. человек — дети и молодежь. Если опираться на сведения переписи, то получится, что к этой категории относится каждый третий житель. Прямо идеальная демография была бы», — написал в Telegram экс-мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов.

Он уточнил, что по официальным данным на 1 сентября 2022 года в Краснодаре живет 183 тыс. 240 школьников, 98 тыс. 498 студентов вузов очного отделения, 37 тыс. 291 студент колледжей и техникумов, а также 64 тыс. 132 ребенка, которые ходят в детские сады.

Экс-мэр Краснодара напомнил, что городам-миллионникам дополнительные средства из федерального бюджета не выделяют автоматически. Однако официальные данные статистики населения учитывают при подушевом финансировании.

Один пишем, два в уме. Почему Кубань не верит Росстату, читайте здесь.

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