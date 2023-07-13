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Мэрия Краснодара закупит 16 электробусов за 918 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-zakupit-16-elektrobusov-za-918-mln-rublej
Мэрия Краснодара закупит 16 электробусов за 918 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Новый общественный транспорт для краевой столицы приобретут в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Для этого городу выделят субсидию в 881 млн рублей, еще 32 млн направят из регионального бюджета и 4,6 млн — из муниципального.

Всего власти Краснодара планируют приобрести 16 электробусов от отечественных производителей: ГАЗ, КамАЗ и Volgabus. Они будут работать на маршруте № 2Е (Вокзал «Краснодар-1 — депо № 1»).

Сейчас специалисты городского дептранса определяют поставщика электробусов, а также модели транспортных средств, сообщает «Кубань-Информ».

Читайте также: из-за перекрытия трамвайного движения в Краснодаре на два дня запустят автобус № 0. Временный автобусный маршрут в краевом центре будет ходить по улице Московской от Петра Метальникова до Островского 15 и 16 июля с 5:40 до 23:00. В эти дни в Музыкальном микрорайоне приостановят движение трамваев.

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