Из-за перекрытия трамвайного движения в Краснодаре на два запустят автобус № 0

Временный автобусный маршрут в краевом центре будет ходит на улице Московской от Петра Метальникова до Островского 15 и 16 июля с 5:40 до 23:00. В эти дни в Музыкальном микрорайоне приостановят движение трамваев.

На линии маршрута № 0 будут курсировать пять автобусов с интервалом движения в 10 минут. Стоимость проезда составит 35 рублей.

Автобус № 0 будет делать остановки на улицах 40-летия Победы, Зиповской, Солнечной, Жигулевской, Гомельской и Ахтарской, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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