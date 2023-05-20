Мэрия Краснодара займется всеми караоке-барами после инцидента с «Ще не вмерла Украина»

Администрация города взяла под контроль ситуацию с исполнением песни Верки Сердючки в одном из караоке Краснодара. На видео попало исполнение строчки «Ще не вмерла Украина», что возмутило российских пользователей соцсетей.

После этого инцидента мэр Евгений Наумов поручил провести работу со всеми городскими караоке-барами, чтобы исключить возможность повторения такой ситуации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в социальных сетях завирусилось видео, на котором компания в краснодарском клубе поет и танцует под песню Верки Сердючки «Гулянка», в припеве которой есть строка из государственного гимна Украины.

Полиция Кубани начала проверку по этому факту. В самом караоке-баре заявили, что это случайность, и звукооператор не успел среагировать, но сразу после прозвучавшей строчки выключил песню.