Мэрия Краснодара: только 6 организаций в городе могут собирать и утилизировать отходы
Общество
21.09.2022 16:02
В краевом центре официально действуют только шесть организаций по работе с крупногабаритными и опасными отходами.
Остальные перевозчики вредят экологии, природе, городу и его жителям. Это связано с тем, что компании без лицензии, к которым обращаются горожане, выбрасывают мусор вдоль дороги или в ближайшей лесополосе, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Вывоз мусора без лицензии запрещается законом. В Краснодаре шесть организаций имеют разрешения:
- ООО «Чистый город», телефон: 8 (918) 117-17-17;
- ООО «СКАЙТЕХ», телефон: 8 (918) 690-05-16;
- АО «Мусороуборочная компания», телефон: 8 (861) 211-58-58;
- ООО «ГарантЭко-Юг», телефон: 8 (918) 399-30-30;
- ООО «Логистик Групп», телефон: 8 (918) 622-81-68;
- ООО «Агентство «Ртутная Безопасность», телефон: 8 (800) 333-27-77 (общий), 8 (928) 848-37-91 (утилизация опасных отходов).
Ознакомиться со списком организаций, получивших лицензию на работу с отходами на Кубани, можно на сайте Росприроднадзора.
Ответы на часто задаваемые вопросы можно посмотреть на сайте администрации и городской Думы Краснодара.
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