Мэрия Краснодара: только 6 организаций в городе могут собирать и утилизировать отходы

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В краевом центре официально действуют только шесть организаций по работе с крупногабаритными и опасными отходами.

Остальные перевозчики вредят экологии, природе, городу и его жителям. Это связано с тем, что компании без лицензии, к которым обращаются горожане, выбрасывают мусор вдоль дороги или в ближайшей лесополосе, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Вывоз мусора без лицензии запрещается законом. В Краснодаре шесть организаций имеют разрешения:

ООО «Чистый город», телефон: 8 (918) 117-17-17;

ООО «СКАЙТЕХ», телефон: 8 (918) 690-05-16;

АО «Мусороуборочная компания», телефон: 8 (861) 211-58-58;

ООО «ГарантЭко-Юг», телефон: 8 (918) 399-30-30;

ООО «Логистик Групп», телефон: 8 (918) 622-81-68;

ООО «Агентство «Ртутная Безопасность», телефон: 8 (800) 333-27-77 (общий), 8 (928) 848-37-91 (утилизация опасных отходов).

Ознакомиться со списком организаций, получивших лицензию на работу с отходами на Кубани, можно на сайте Росприроднадзора.

Ответы на часто задаваемые вопросы можно посмотреть на сайте администрации и городской Думы Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае построили комплекс для обезвреживания и утилизации медотходов.