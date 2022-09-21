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Мэрия Краснодара: только 6 организаций в городе могут собирать и утилизировать отходы

Общество
21.09.2022 16:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-tolko-6-organizatsij-v-gorode-mogut-sobirat-i-utilizirovat-othody
Мэрия Краснодара: только 6 организаций в городе могут собирать и утилизировать отходы
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В краевом центре официально действуют только шесть организаций по работе с крупногабаритными и опасными отходами.

Остальные перевозчики вредят экологии, природе, городу и его жителям. Это связано с тем, что компании без лицензии, к которым обращаются горожане, выбрасывают мусор вдоль дороги или в ближайшей лесополосе, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Вывоз мусора без лицензии запрещается законом. В Краснодаре шесть организаций имеют разрешения:

  • ООО «Чистый город», телефон: 8 (918) 117-17-17;
  • ООО «СКАЙТЕХ», телефон: 8 (918) 690-05-16;
  • АО «Мусороуборочная компания», телефон: 8 (861) 211-58-58;
  • ООО «ГарантЭко-Юг», телефон: 8 (918) 399-30-30;
  • ООО «Логистик Групп», телефон: 8 (918) 622-81-68;
  • ООО «Агентство «Ртутная Безопасность», телефон: 8 (800) 333-27-77 (общий), 8 (928) 848-37-91 (утилизация опасных отходов).

Ознакомиться со списком организаций, получивших лицензию на работу с отходами на Кубани, можно на сайте Росприроднадзора.

Ответы на часто задаваемые вопросы можно посмотреть на сайте администрации и городской Думы Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае построили комплекс для обезвреживания и утилизации медотходов.

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