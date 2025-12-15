Мэрия Краснодара рекомендовала бизнесу ограничить езду фур днем до конца декабря

С 15 по 31 декабря большегрузам рекомендовали передвигаться по Краснодару только в ночные часы, чтобы уменьшить число заторов на улицах в предновогодние дни. Ограничения носят предупредительный характер.

Предприятиям, включая торгово-развлекательные центры, складские комплексы и строительные компании, рекомендовано осуществлять грузоперевозки с 22:00 до 6:00. В дневные часы проехать в районе краевой столицы можно через обходы: добраться на север можно будет через Западный обход и Ростовское шоссе, в сторону моря — через Восточный и Южный обходы.

Ранее улица Новороссийская была одной из основных артерий для большегрузов — удобным маршрутом из распределительных центров и промзоны в разные точки города. Теперь ожидается, что фур днем здесь не будет.

В администрации уточнили, что ограничения носят предупредительный характер. Власти также предложили схему подъездов к торговым центрам для ночного времени.

Также водителям большегрузов стоит проявлять особую внимательность при движении, если впереди есть тоннели и мосты. К примеру, проблемным участком остается путепровод на улице Вишняковой, прозванный «мостом глупости», где водители часто игнорируют предупредительные знаки и застревают.

«В большинстве случаев наши автомобили на пневмоподвеске. У нас есть запас высоты, чтобы если машина застряла, спустить ее на пневмоподушках — прицеп и тягач — и потихонечку сдавать назад», — делится дальнобойщик Андрей Соломатин.

При отсутствии такой функции приходится вручную спускать шины для прохода под мостом. Нарушение также влечет штраф в 5 тыс. рублей.

Для предотвращения подобных ситуаций в Краснодаре установили специальные предупреждающие рамки с ограничением высоты 3,2 м. Две из них находятся на Ставропольской, в том числе за 200 м перед Вишняковским мостом.

