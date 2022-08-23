Мэрия Краснодара: разрушенный забор на Всесвятском кладбище восстановят до 23 сентября

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Часть кирпичного забора Всесвятского кладбища обрушили экскаватором при забивании металлических свай на строительной площадке по улице Рашпилевской, 175.

Момент разрушения ограждения попал на записи камер видеонаблюдения. Машина захватила сваю, чтобы переместить, но рабочий не рассчитал габариты, и свая угодила прямиком в стену. В результате ограждение обрушилось и рухнуло на могилы. Такая неаккуратность при работах возмутила местных жителей.

«Подрядная организация, проводившая работы на территории, восстановит разрушенный забор кладбища и пострадавшие надгробия ориентировочно до 23 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

Специалисты краевого департамента по надзору в строительной сфере 23 августа посетили место, где обрушился кирпичный забор и решили провести внеплановую проверку строительной компании после согласования с прокуратурой.

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