Мэрия Краснодара расторгла контракт с проектировщиком благоустройства Карасунов

Речь идет о проекте благоустройства Карасунских прудов от Комсомольского микрорайона до Кубанского государственного университета.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, подрядчиком контракта на создание проекта благоустройства Карасунских прудов выступало ООО «Донстройпроект». Проект должны были разработать к декабрю текущего года.

По данным мэрии, из-за отставания от графика выполнения работ, муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение проектных работ расторгли в одностороннем порядке. Сумма контракта составила 9,2 млн рублей.

Планировалось, что на первом этапе выполнят благоустройство каскада Карасунских прудов. Проект должен был стать отправной точкой в развитии водно-зеленого каркаса города.

В июле 2022 года департамент архитектуры представил концепцию благоустройства Карасунских прудов, которая включает план-схему и эскизные предложения для 16 озер. В рамках единой концепции благоустройства Карасунских водоемов предполагалось обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, площадки для занятий спортом и выгула собак, пишет РБК.

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