Благоустройство зеленых зон вдоль семи Карасунских прудов спроектируют до конца года

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он уточнил, что подрядчик уже приступил к проектированию каскада водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ.

«В начале этого года определили приоритетные для благоустройства участки на Карасунских прудах. Это территории, которые прилегают к водоемам. Карасунские пруды — самый ожидаемый в городе проект, наша уникальная природная территория. И мы должны обязательно сохранить то, что есть», — отметил Евгений Наумов.

Глава города отметил, что это только первый этап работы по благоустройству. Водоемы поэтапно приведут в порядок, соблюдая единый стиль.

Ранее на проектирование благоустройства территорий вдоль семи Карасунских прудов из городского бюджета выделили почти 20 млн рублей, сообщает администрация Краснодара.

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