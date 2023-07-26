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Благоустройство зеленых зон вдоль семи Карасунских прудов спроектируют до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-zelenyh-zon-vdol-semi-karasunskih-prudov-sproektiruyut-do-kontsa-goda
Благоустройство зеленых зон вдоль семи Карасунских прудов спроектируют до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он уточнил, что подрядчик уже приступил к проектированию каскада водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ.

«В начале этого года определили приоритетные для благоустройства участки на Карасунских прудах. Это территории, которые прилегают к водоемам. Карасунские пруды — самый ожидаемый в городе проект, наша уникальная природная территория. И мы должны обязательно сохранить то, что есть», — отметил Евгений Наумов.

Глава города отметил, что это только первый этап работы по благоустройству. Водоемы поэтапно приведут в порядок, соблюдая единый стиль.

Ранее на проектирование благоустройства территорий вдоль семи Карасунских прудов из городского бюджета выделили почти 20 млн рублей, сообщает администрация Краснодара.

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