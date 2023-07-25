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От лавочек до тренажеров: до середины сентября благоустроят 14 скверов и бульваров Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ot-lavochek-do-trenazherov-do-serediny-sentyabrya-blagoustroyat-14-skverov-i-bulvarov-krasnodara
От лавочек до тренажеров: до середины сентября благоустроят 14 скверов и бульваров Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На бульварах и в скверах оборудуют уличное освещение, установят лавочки, детское игровое и спортивное оборудование, а также уложат плитку на тротуарах.

Изменения коснутся скверов «Парус», «Детский», «Пограничников», «Лазурный», «Прохладный», имени Рахманинова, «Юношеский», «Старокорсунский», «Октябрьский», «Академический», имени Евскина, а также Платанового и Гагаринского бульваров. Кроме того, общественную территорию в районе улицы Бульварное Кольцо, 5/1 заасфальтируют, также там установят бордюры и оборудуют столы для настольного тенниса.

Все работы выполнят за счет денег из городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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