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Мэрия Краснодара расторгла контракт с компанией, отлавливающей бродячих собак

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-rastorgla-kontrakt-s-kompaniej-otlavlivayushhej-brodyachih-sobak
Мэрия Краснодара расторгла контракт с компанией, отлавливающей бродячих собак
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Управление коммунального хозяйства Краснодара в одностороннем порядке досрочно расторгла контракт на отлов бездомных собак с компанией «Светоч» из Ростовской области.

Договор с подрядчиком власти краевого центра расторгли из-за его неудовлетворительной работы. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Муниципальный контракт на 20 млн рублей с компанией «Светоч» заключили в марте. Он действовал до конца ноября. По договору, компания занималась отловом бродячих собак, их стерилизацией, вакцинацией, обработкой от паразитов и чипированием.

В результате проверок выяснилось, что сотрудники «Светочи» не предоставляют справки о вакцинации животных и не отрабатывают заявки на отлов в полном объеме, сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

Читайте также: бездомных собак после стерилизации и вакцинации выпустили в двух районах Краснодара.

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