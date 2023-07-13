Мэрия Краснодара расторгла контракт с компанией, отлавливающей бродячих собак

Управление коммунального хозяйства Краснодара в одностороннем порядке досрочно расторгла контракт на отлов бездомных собак с компанией «Светоч» из Ростовской области.

Договор с подрядчиком власти краевого центра расторгли из-за его неудовлетворительной работы. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Муниципальный контракт на 20 млн рублей с компанией «Светоч» заключили в марте. Он действовал до конца ноября. По договору, компания занималась отловом бродячих собак, их стерилизацией, вакцинацией, обработкой от паразитов и чипированием.

В результате проверок выяснилось, что сотрудники «Светочи» не предоставляют справки о вакцинации животных и не отрабатывают заявки на отлов в полном объеме, сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

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