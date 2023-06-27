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Бездомных собак после стерилизации и вакцинации выпустили в двух районах Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezdomnyh-sobak-posle-sterilizatsii-i-vaktsinatsii-vypustili-v-dvuh-rajonah-krasnodara
Фото t.me/giveuslife

Животных выпустили в Юбилейном микрорайоне и в центре Краснодара.

Мероприятие провели сотрудники благотворительного фонда «Подарите нам жизнь» и Центра реабилитации тяжелобольных животных «Лапа».

Сотрудники фонда сообщили, что в Юбилейном микрорайоне на «выпускной» пришло много местных жителей, которым было важно убедиться в том, что с животными, прошедшими вакцинацию и стерилизацию, все в порядке.

«Местные краснодарские зоозащитники и просто сочувствующие уличным животным жители Юбилейного были очень рассержены непрофессиональной и некачественной работой наших предшественников. Предыдущая организация, которая бралась за отлов, мягко скажем, не справилась с поставленной задачей. Поэтому, когда за работу взялись мы, к нам отнеслись с подозрением. И даже поначалу не хотели отдавать собак», — рассказали сотрудники фонда.

Еще несколько собак выпустили в центре Краснодара. Все животные привиты, стерилизованы и полностью восстановились после операций.

Сообщается, что еще четыре собаки сразу отправились к новым хозяевам.

«Такой удачи мы не ожидали. Желаем каждому новоиспеченному собаковладельцу самой теплой дружбы и много счастливых дней с их новыми питомцами», — написали сотрудники фонда в Telegram.

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