Мэрия Краснодара представила программу мероприятий на День города

Кубанская столица 28 и 29 сентября отметит свой 231-й день рождения.

В честь этого для жителей и гостей Краснодара подготовили мероприятия — концерты, фестивали, выставки, мастер-классы, спортивные турниры.

Особые подарки — торжественные открытия Цветочных часов на пересечении улиц Красной и Гаврилова и кинотеатра «Болгария» на улице Ставропольской.

В краевой столице пройдет фестиваль городской культуры «Это мы» — с 20 по 29 сентября в разных районах города пройдут концерты, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и творческая площадка по аквагриму.

С 16 по 27 сентября можно посетить пешеходные экскурсии по городу — участникам расскажут историю Краснодара, людях, которые внесли большой вклад в его развитие и процветание, а также покажут знаменитые архитектурные объекты.

Полная афиша развлекательных программ опубликована в спецразделе на сайте мэрии. Рассказать о мероприятиях можно в соцсетях под хэштегом «#Краснодару231», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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