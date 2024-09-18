Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мэрия Краснодара представила программу мероприятий на День города

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-predstavila-programmu-meropriyatij-na-den-goroda-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мэрия Краснодара представила программу мероприятий на День города
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кубанская столица 28 и 29 сентября отметит свой 231-й день рождения.

В честь этого для жителей и гостей Краснодара подготовили мероприятия — концерты, фестивали, выставки, мастер-классы, спортивные турниры.

Особые подарки — торжественные открытия Цветочных часов на пересечении улиц Красной и Гаврилова и кинотеатра «Болгария» на улице Ставропольской.

В краевой столице пройдет фестиваль городской культуры «Это мы» — с 20 по 29 сентября в разных районах города пройдут концерты, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и творческая площадка по аквагриму.

С 16 по 27 сентября можно посетить пешеходные экскурсии по городу — участникам расскажут историю Краснодара, людях, которые внесли большой вклад в его развитие и процветание, а также покажут знаменитые архитектурные объекты.

Полная афиша развлекательных программ опубликована в спецразделе на сайте мэрии. Рассказать о мероприятиях можно в соцсетях под хэштегом «#Краснодару231», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: крупнейший в ЮФО фестиваль уличного искусства начался в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях