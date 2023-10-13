Мэрия Краснодара представила концепцию новогоднего оформления магазинов

Рекомендации по праздничному оформлению торговых объектов в канун Нового года составили специалисты городского департамента архитектуры и градостроительства. Они сделали акцент на однотонном и лаконичном декорировании зданий.

Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев сообщил, что единый стиль оформления магазинов перед Новым годом позволит создать в городе настоящую праздничную атмосферу.

«Уверен, собственники и арендаторы зданий поддержат такой вариант. Безусловно, можно воспользоваться и украшениями, закупленными в прошлые года», — рассказал он.

В этом году предпринимателям рекомендовали подчеркивать фасады по балконам, выступающим декоративным элементам и стенам. Приветствуют оформление входных групп и витрин. При декорировании советуют выбирать белые, желтые и светодиодные гирлянды.

Не рекомендуют: хаотично размещать декор, при оформлении сочетать более трех цветов и использовать различные оттенки гирлянд, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Более подробно ознакомиться с рекомендациями по новогоднему оформлению магазинов можно по ссылке.

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